Volontariato: Cesvot, a Firenze un incontro con l’abate di San Miniato al Monte su “libertà, amore e gratuità”

Un incontro con l’abate di San Miniato al Monte Padre Bernardo Gianni sul tema “Conversazioni su libertà, amore e gratuità. Dedicato a tutti coloro che amano prendersi cura”, che si terrà sabato 14 settembre alle ore 10.30 a Firenze, presso la Basilica di San Miniato al Monte. E’ organizzato dal Cesvot, Centro servizi volontariato Toscana. “Riflettere dalla collina di San Miniato sui grandi temi legati alla solidarietà – scrivono gli organizzatori – significa anzitutto lasciarsi ispirare dalla bellezza che incarna l’umanesimo fiorentino e restituire a chiunque si dedichi agli altri una rinnovata consapevolezza circa l’importanza della libertà, della volontà e della gratuità come triplice esperienza che qualifica la nostra dignità di persone umane”. “Dall’Istituto degli Innocenti – proseguono – dove la prima grande architettura

rinascimentale è luogo di cura e di servizio alla vita che inizia, fino a San Miniato, dove la fine della vita è celebrata nel bellissimo cimitero monumentale delle Porte Sante, non c’è istante e non c’è spazio che non ci richiamino alla grande missione di un nuovo umanesimo. Da questo sguardo riflessivo deriva la possibilità di fare di tutta la nostra

vita un potenziale servizio al bene degli altri dal quale può nascere ulteriore bellezza”.