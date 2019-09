Ue: Bassi (Forum Famiglie), “nuova Commissione dia giusta attenzione al declino demografico europeo”

“L’inverno demografico è un’emergenza silenziosa ma grave e riguarda, con l’Italia, tutti gli Stati europei. Ecco perché come Forum delle associazioni familiari e Fafce siamo profondamente convinti che al Vecchio Continente serva una ‘primavera demografica’ che metta al centro i nostri figli, il nostro primo e principale bene comune”. Lo dichiara Vincenzo Bassi, delegato agli affari giuridici del Forum delle associazioni familiari, nonché vicepresidente della Federazione delle Associazioni Familiari Cattoliche in Europa (Fafce). “Per aumentare la consapevolezza del pericolo imminente che si chiama ‘declino demografico’, occorre anche il contributo della Commissione europea. Innanzitutto, dando nuova forza a strumenti già esistenti, come la Piattaforma europea per gli investimenti nell’infanzia o il Forum demografico europeo. Iniziative con cui la Commissione potrà tornare ad agevolare lo scambio di buone prassi tra gli Stati membri”. L’auspicio di Bassi è che “la nuova Commissione possa attribuire la giusta attenzione al tema demografico, riunendo insieme, attorno a un tavolo, i vari commissari”. “Solo così si potrà valorizzare – attraverso l’associazionismo familiare – l’esperienza e la capacità di servizio delle famiglie europee”.