Tradizioni: Cittanova, rilfessioni su “popolo, storia e fede” in occasione della festa di san Rocco

Un ritorno alla tradizione per celebrare l’identità di fede nata e costruita nel tempo in onore di san Rocco. L’ha chiesta la comunità di Cittanova in occasione dell’incontro “La Tradizione. Popolo, storia e Fede”, voluto dalla neo associazione “Nel solco delle tradizioni di Piazza San Rocco”. Tra gli intervenuti, l’avvocato Antonio Orlando, che ha ricostruito storicamente con date e documenti la nascita e il mantenimento di una tradizione religiosa che accompagna la Comunità di Cittanova da circa 200 anni. Al suo intervento è seguita la relazione del professore Agostino Formica, che ha voluto sottolineare lo stretto rapporto tra fede e manifestazione di popolo, per tutelare il diritto di cittadinanza della Chiesa nella religiosità popolare. Dal responsabile dell’Ufficio liturgico diocesano, don Elvio Nucera, la disponibilità a organizzare un incontro, da svolgersi a breve, con tutti coloro che hanno parteciato all’inizativa.