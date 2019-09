Russia: Sassoli (Parlamento Ue) sul rilascio del vincitore del premio Sakharov Oleg Sentsov, “uomo di coraggio e determinazione”

(Bruxelles) Dopo la liberazione di Oleg Sentsov (nella foto ritratto in tribunale), vincitore del Premio Sakharov 2018, il presidente del Parlamento europeo David Sassoli oggi ha dichiarato: “È con sollievo e profonda gioia che ho appreso del rilascio del regista ucraino Oleg Sentsov. Sentsov ha ricevuto il Premio Sacharov del Parlamento europeo per la libertà di pensiero nel 2018. È un uomo di coraggio e determinazione, che ha resistito all’ingiustizia con dignità e ha difeso la democrazia, lo Stato di diritto e i diritti umani”. Sentsov “è stato rilasciato nell’ambito di un accordo tra Russia e Ucraina su uno scambio di gruppi di prigionieri. Accogliamo con favore questa novità, come un passo nella giusta direzione e come segno di una diminuzione delle tensioni tra i due Paesi. Sono ansioso di incontrare presto Sentsov di persona al Parlamento europeo e di potergli consegnare finalmente il premio Sacharov”. Oleg Sentsov è stato il più importante prigioniero politico ucraino in Russia. Nel 2018, il regista imprigionato ha iniziato uno sciopero della fame durato 145 giorni, per chiedere alla Russia il rilascio di tutti i prigionieri politici ucraini. Nel dicembre 2018, il Parlamento europeo ha conferito a Sentsov il Premio Sacharov per la libertà di pensiero.