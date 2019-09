Papa in Madagascar: veglia con i giovani, “nessuno può dire: non ho bisogno di te”. “Attraverso di voi il futuro entra nel Madagascar e nella Chiesa”

“Attraverso di voi il futuro entra nel Madagascar e nella Chiesa”. È l’omaggio del Papa alla folla sterminata di giovani – oltre un milione di persone – che lo hanno accolto con coreografie, canti e danze, sul palco del Campo diocesano di Soamandrakizay, per la Veglia che precede la messa di domani mattina, culmine del viaggio in Madagascar, per partecipare alla quale molti dei giovani che sono qui stasera si preparano a passare la notte nei sacchi a pelo. “Il Signore è il primo ad aver fiducia in voi e invita anche voi ad aver fiducia in voi stessi, nelle vostre competenze e abilità”, ha proseguito Francesco, che ha dialogato con i giovani rispondendo alle loro domande: “Vi invita a unirvi a lui per superare l’apatia e offrire una risposta cristiana ai tanti problemi che dovete affrontare. E’ il Signore che vi invita ad essere costruttori del futuro!”. Poi le domande dirette alla folla: “A ognuno di voi chiedo e vi invito a chiedervi: il Signore può contare su di te? Il tuo popolo malgascio può contare su di te? La tua patria, il Madagascar, può contare su di te?”. “Il Signore non vuole avventurieri solitari”, ha precisato il Papa: “Ci affida una missione, ma non ci manda da soli in prima linea. E’ impossibile essere un discepolo missionario da solo: abbiamo bisogno degli altri per condividere l’amore e la fiducia che il Signore ci dà. Ognuno di noi può fare grandi cose, ma insieme possiamo sognare e impegnarci per cose inimmaginabili”. “Mai isolarsi o voler fare da soli!”, il monito di Francesco: “E’ una delle peggiori tentazioni che possiamo avere”. “Tutti siamo necessari, nessuno può dire: io non ho bisogno di te, oppure tu non fai parte di questo progetto di amore che il Padre ha sognato e creato”. “Nessuno può dire: non ho bisogno di te”, la frase che il Santo Padre ha chiesto ai giovani di ripetere per tre volte.