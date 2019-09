Gesuiti: Bologna, seminario sull’accompagnamento della coppia

Un seminario, dal 12 al 13 ottobre, a Villa San Giuseppe a Bologna sul tema dell’accompagnamento di coppie nell’ambito degli esercizi spirituali e non solo. A organizzarlo è l’associazione Rete famiglie ignaziane, che raccoglie realtà operative sul territorio che propongono esperienze di spiritualità ignaziana in chiave laicale e domestica, mettendo in contatto famiglie presenti che, in vario modo, propongono gruppi o esperienze di spiritualità ignaziana per famiglie e coppie. Sono state coinvolte, per l’occasione, varie realtà anche diverse dall’esperienza della Rete, ma accomunate dalla proposta di esercizi per famiglie e coppie. I lavori del seminario saranno introdotti con due relazioni. La prima sul tema dell’accompagnamento in generale nell’ambito degli esercizi spirituali a cura di padre Beppe Trotta. La seconda sugli “strumenti” che possono essere messi in gioco nell’accompagnamento di una coppia, oltre ai possibili approcci e alle diverse modalità, a cura di Maria Teresa Zattoni. Da queste due relazioni introduttive, si partirà per il lavoro vero e proprio di elaborazione del sabato pomeriggio e della domenica mattina sul tema dell’accompagnamento spirituale della coppia in modalità ignaziana. “Il progetto più ampio, nel quale si inserisce questo seminario come primo passaggio, è quello di ‘rileggere’ in chiave plurale gli aspetti essenziali degli esercizi spirituali ignaziani, nella convinzione che vi sia una possibile ‘declinazione al plurale’ che possa adattare la proposta degli esercizi alle esigenze e alle caratteristiche specifiche delle coppie e delle famiglie”, si legge in una nota.