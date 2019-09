Diocesi: Venezia, il 4 ottobre consegna alla città del Documento sulla fratellanza umana di Abu Dhabi

Sarà ufficialmente “consegnato” e affidato alla città, con un evento interreligioso pubblico in programma a Marghera (Venezia), la sera del prossimo 4 ottobre – giorno dedicato dalla Chiesa alla memoria e alla festa di san Francesco d’Assisi – il Documento sulla fratellanza umana per la pace mondiale e la convivenza comune sottoscritto nei mesi ad Abu Dhabi da Papa Francesco e dal Grande Imam di Al-Azhar Ahmad Al-Tayyeb. All’evento – previsto alle 20.45 di venerdì 4 ottobre al Teatro Aurora di Marghera, organizzato nell’ambito delle celebrazioni per gli 800 anni dall’incontro di san Francesco con il Sultano d’Egitto e denominato “Fratelli e sorelle cittadini di un’unica terra” – parteciperanno il patriarca di Venezia Francesco Moraglia, l’imam delle comunità islamiche di Venezia Hamad Mahamed, il direttore del quotidiano Avvenire Marco Tarquinio e le massime autorità locali. Il Vicariato di Marghera farà precedere l’incontro con una solenne concelebrazione eucaristica presieduta dal patriarca, alle 18.30, nella chiesa dei Santi Francesco e Chiara. Il Santo d’Assisi – ha scritto Moraglia in un breve testo anticipato oggi sul nuovo numero di Gente Veneta per lanciare e presentare il senso dell’incontro – ci insegna ad abbracciare l’intera umanità, andando incontro ad ogni uomo, anche a quello a noi più distante. La fede porti i credenti delle differenti confessioni religiose a vedere nell’altro un fratello da incontrare”.