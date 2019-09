A Sua Immagine: viaggio nella spiritualità torinese e focus sul viaggio del Papa in Africa

Ritorna oggi “A Sua Immagine”, su Raiuno, dalle 15.55, con un viaggio nella spiritualità torinese attraverso i suoi luoghi simbolo e le chiese più amate: la Consolata (patrona della città) e la Gran Madre (la più visitata dai turisti), il Duomo che custodisce la Sacra Sindone, e San Lorenzo, uno dei gioielli del barocco italiano, ma anche la Chiesa del Santo Volto, recentissimo esempio di riconversione di un sito industriale in un luogo di culto, divenuto concattedrale della città. L’inviato Paolo Balduzzi assieme allo scrittore Giuseppe Culicchia, si trovano alla Basilica di Superga per ricordare il luogo dove settant’anni fa si schiantò l’aereo del Grande Torino. Ad accompagnare i telespettatori nel viaggio tra le mille anime di Torino, il giornalista Alberto Chiara, caporedattore di “Famiglia Cristiana”, la storica dell’arte Carlotta Ferrio, mentre a parlare della Torino dei “santi sociali” (da don Bosco al Cottolengo, da Cafasso al Murialdo) interverrà il fondatore del Sermig, Ernesto Olivero. Alle 16.15, spazio al commento al Vangelo della domenica con don Giordano Goccini, parroco di Novellara. Cosa vuol dire essere discepoli? Cosa vuol dire seguire una passione? Forse lo sport può darci una risposta. Per questo, don Giordano è andato a trovare una voce storica dello sport italiano, Bruno Pizzul. “Attraverso il confronto con Pizzul, con i suoi ricordi e la sua esperienza, don Giordano Goccini fornisce una lettura del Vangelo tanto interessante quanto inusuale”, segnala la nota di presentazione del programma. Domani, dalle 8.20, focus sul viaggio di Papa Francesco in Mozambico, Madagascar e Isole Maurizio. La conduttrice Lorena Bianchetti, in studio, ne parlerà con Marco Impagliazzo, presidente della Comunità di Sant’Egidio, e Alessandro Gisotti, vicedirettore editoriale dei media vaticani.