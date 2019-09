Editoria religiosa: Trieste, nuova edizione di “Ascoltare, leggere, crescere” con 92 relatori e 13 libri da presentare

Dalla sostenibilità ambientale al cyberbullismo, dall’informazione cattolica nell’epoca del neo-populismo al dialogo tra cattolici e Islam, alla Grande Guerra. Sono alcuni dei temi di “Ascoltare, leggere, crescere”, rassegna dedicata all’editoria religiosa, promossa da Associazione Eventi e giunta alla tredicesima edizione, che si svolgerà tra il 21 settembre e il 5 ottobre prossimi a Pordenone, Gorizia, Udine e Trieste. Nei 14 giorni di programmazione autori, editori, operatori culturali e realtà istituzionali di rilievo nazionale ed internazionale per oltre 30 incontri in programma, con 92 relatori e 13 libri in presentazione. Tra i titoli scelti anche “Come sopravvivere alla Chiesa cattolica e non perdere la fede” (ed. Bompiani) di Alberto Porro e “I soldi della Chiesa” (ed. Paoline) di Mimmo Muolo. Ad aprire la rassegna sarà il card. Beniamino Stella, prefetto della Congregazione per il Clero che terrà una prolusione sulla vita consacrata femminile, sabato 21 settembre, alle 20.30, a San Vito al Tagliamento al Monastero della Visitazione. A Udine si terrà una tavola rotonda sul ruolo donna nella società contemporanea e nella Chiesa odierna. A Gorizia si parlerà invece di profuganza dopo la Grande Guerra, mentre a Trieste di vecchie e nuove ‘Vie della Seta’. Un focus sarà dedicato ai cambiamenti climatici alla luce della Laudato Sì e alla sostenibilità ambientale e agroalimentare con esperti come Tebaldo Vinciguerra del Dicastero per lo Sviluppo umano integrale, Luca Fiorani, ricercatore dell’Enea e Vincenzo Conso, Segretario Generale Icra. Per i temi economici sarà invece proposta una tavola rotonda sul tema della cooperazione di credito in Italia: interventi di Marco Morganti, responsabile della Direzione Impact di Intesa Sanpaolo, di Vera Negri, docente della Scuola di Economia e Management dell’Università di Bologna e di suor Alessandra Smerilli, docente all’Auxilium di Roma. L’ informazione cattolica nell’epoca del neo-populismo sarà al centro di un incontro promosso in collaborazione con l’Ordine dei Giornalisti del Friuli Venezia Giulia, che avrà come ospiti tra gli altri Ruth Gledhill, per vent’anni corrispondente religiosa del Times, don Adriano Bianchi, Presidente della Federazione italiana settimanali cattolici, e Marco Tarquinio, direttore di Avvenire. L’ imam Yassine Lafram, presidente dell’Unione delle Comunità Islamiche in Italia, parlerà del dialogo del Papa con l’Islam e nell’anno del documento per la fratellanza tra i popoli Lunedì 30 settembre, alle 20.30, nel duomo di San Marco a Pordenone, mons Nunzio Galantino, presidente dell’Apsa, presenterà il suo ultimo libro “Sul confine. Incontri che vincono le paure” (Piemme), in uscita nelle librerie il 24 settembre.