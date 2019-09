Venezia76: il programma del 5 settembre. In concorso Guédiguian con “Gloria mundi” e Guedes con “A Herdade”. Fuori gara la serie Sky-Amazon diretta da Sollima. Al Lido è il giorno di Tv2000

Ecco il programma di oggi, giovedì 5 settembre, alla 76ª Mostra del Cinema della Biennale di Venezia. Torna al Lido il regista francese Robert Guédiguian che presenta “Gloria Mundi”, intenso racconto di periferie umane nella Marsiglia di oggi. Storie di lavoratori precari in cerca di riscatto. Protagonista è sempre l’impeccabile Ariane Ascaride, compagna artistica e nella vita di Guédiguian. Il film verrà mostrato al pubblico alle 20.

Il secondo film in gara è “A Herdade” del portoghese Tiago Guedes, una saga familiare specchio del cambiamento del Paese. Proiezione stampa alle 10.45 e incontro con il pubblico sul tappeto rosso alle 16.45.

A Venezia76 oggi arriva fuori concorso anche Stefano Sollima, che presenta i primi due episodi della serie internazionale “ZeroZeroZero” dal libro di Roberto Saviano. Racconto ad alto tasso di tensione sul traffico mondiale della droga. La produzione è Sky, Amazon, Canal+ e Cattleya. Tappeto rosso con regista e protagonisti (tra cui Gabriel Byrne e Andrea Riseborough) atteso per le 22.

Sbarca al Lido, inoltre, Tv2000 per presentare le nuove produzioni della sua Factory nello spazio della Fondazione Ente dello Spettacolo all’interno dell’Hotel Excelsior. Appuntamento alle 14.30 in un evento condotto dal giornalista Fabio Falzone. Le nuove produzioni del polo televisivo della Cei sono: “Dream Age.L’Età del sogno” di Giuseppe Carrieri, “Il dono della Luna” di Gianni Vukaj e “Miguel Magnara” di Riccardo Denaro. Presenti alla conferenza stampa mons. Davide Milani (presidente FEdS), Vincenzo Morgante (direttore Tv2000), Massimo Porfiri (ad Tv2000) e Anna De Simone (responsabile Ufficio acquisizioni Tv2000).

Sempre all’Hotel Excelsior, nello spazio FEdS, alle ore 16 si tiene la presentazione del contest “Corti di Lunga Vita” promosso dall’Associazione 50&Piu. Presidente della giuria tecnica Paolo Virzì.