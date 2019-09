Spiritualità: RnS, sabato 14 settembre il 12° Pellegrinaggio nazionale delle famiglie per la famiglia a Pompei

“Chi ama, si mette in movimento… si dona all’altro e tesse relazioni che generano vita”. Sono le parole di Papa Francesco, tratte dal Messaggio per la Giornata mondiale missionaria 2019, a tracciare il tema del 12° Pellegrinaggio nazionale delle famiglie per la famiglia, in programma a Pompei sabato 14 settembre. L’evento, patrocinato dal Dicastero per i laici, la famiglia e la vita, è promosso dal Rinnovamento nello Spirito Santo, in collaborazione con la prelatura pontificia di Pompei, la Congregazione per l’evangelizzazione dei popoli, l’Ufficio nazionale per la pastorale della famiglia della Cei e il Forum delle associazioni familiari. Quest’anno il Pellegrinaggio si svolgerà in preparazione del Mese missionario straordinario ottobre 2019 (www.october2019.va), indetto dal Santo Padre sul tema “Battezzati e inviati: la Chiesa di Cristo in missione nel mondo”.

I pellegrini si ritroveranno alle ore 14, presso l’Area mercatale di Scafati, per un momento di animazione e di preghiera a cura del Servizio nazionale della musica e del canto del RnS, con esortazioni e testimonianze. A prendere la parola, moderati dalla giornalista Paola Rivetta, saranno mons. Francesco Marino, vescovo di Nola; don Paolo Gentili, direttore dell’Ufficio nazionale per la pastorale della famiglia della Cei; Gigi De Palo, presidente del Forum delle associazioni familiari; Salvatore Martinez, presidente nazionale del RnS. Alle ore 16 l’inizio del cammino e la recita del Rosario della Famiglia (una selezione di 7 dei 20 Misteri canonici). L’arrivo nella piazza del Santuario è fissato per le ore 18., con il saluto di mons. Gennaro Pascarella, vescovo delegato per la Famiglia e la Vita della Conferenza episcopale campana, con il messaggio mons. Tommaso Caputo, arcivescovo prelato di Pompei, con gli atti di affidamento delle famiglie alla Vergine Maria e con la benedizione speciale dei bambini e ragazzi alla vigilia del nuovo Anno scolastico. A presiedere la celebrazione eucaristica conclusiva, alle ore 19, sarà il card. Fernando Filoni, prefetto della Congregazione per l’evangelizzazione dei popoli.