Spagna: Madrid, sabato 7 cattolici e ortodossi celebrano la Giornata mondiale di preghiera per la custodia del Creato

Sabato 7 settembre l’Assemblea episcopale ortodossa di Spagna e Portogallo e la diocesi di Madrid celebrano la Giornata mondiale di preghiera per la custodia del Creato, invitandola cittadinanza madrilena a riflettere sull’importanza di essere, come suggerisce il tema scelto per la Giornata 2019, “custodi della biodiversità”. Alle 10, il collegio Cristo Re accoglierà una tavola rotonda di esperti di ambito religioso, accademico e civile, che affronterà il tema della tutela della biodiversità a partire dalla spiritualità cristiana, con padre Demetrio R. Sáez, i problemi legati alla sua perdita, con padre Jaime Tatay, e le azioni positive che cercano di frenare o invertire questa tendenza, con Asunción Ruiz di Birdlife.

Alle 11,30 i presenti giungeranno a piedi fino alla collina della Torrecilla, alla Casa de Campo, dove, alle 12, sarà celebrata una preghiera ecumenica, alla quale parteciperanno il cardinale arcivescovo di Madrid Carlos Osoro, Policarpo, arcivescovo metropolita ortodosso di Spagna e Portogallo (Patriarcato ecumenico di Costantinopoli) e il vescovo ortodosso rumeno Timotei.