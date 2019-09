Papa in Mozambico: Maputo, in nunziatura incontra Scholas Occurrentes

Questa mattina, dopo la Santa Messa nella Nunziatura Apostolica di Maputo, prima di recarsi al Palazzo Ponta Vermelha per la Visita di cortesia al Presidente della Repubblica del Mozambico, Papa Francesco ha incontrato alcuni responsabili e un gruppo di partecipanti ai programmi attuati dalla Fondazione Scholas Occurrentes in diverse città del Mozambico, accompagnati dal Direttore Enrique Adolfo Palmeyro. Durante l’incontro sono state illustrate al Santo Padre le attività svolte dalla Fondazione in Mozambico, particolarmente nel campo dello sport e della formazione umana. In un breve saluto il Papa ha raccontato alcuni episodi della sua infanzia a Buenos Aires, quando si giocava a calcio con palloni fatti di stracci in un cortile vicino casa, e ha sottolineato come gioco e lavoro debbano sempre essere congiunti.