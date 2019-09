Papa in Mozambico: incontra in privato la comunità di Xai-Xai

Il pomeriggio del primo giorno del viaggio in Mozambico è cominciato con un incontro fuori dai riflettori. Alle ore 15 di oggi, infatti, prima di lasciare la nunziatura apostolica per recarsi alla cattedrale dell’Immacolata Concezione per l’incontro con i vescovi, i sacerdoti, i religiosi e le religiose, i consacrati e seminaristi, i catechisti e gli animatori – occasione per il terzo discorso del Santo Padre in Africa, l’ultimo momento pubblico della prima giornata del 31° viaggio apostolico – il Papa ha incontrato in privato i membri della Comunità di Xai-Xai, una città portuale dell’Oceano Indiano situata nei pressi della foce del fiume Limpopo, che fu sommersa completamente dalla grave alluvione che colpì il Mozambico meridionale nel febbraio del 2000.