Papa in Mozambico: il programma della prima giornata

L’incontro con le autorità, la società civile e il Corpo diplomatico, l’incontro interreligioso con i giovani e l’incontro con i vescovi, i sacerdoti, i religiosi e le religiose, i consacrati e i seminaristi, i catechisti e gli animatori. È il “menu” molto fitto della prima giornata del Papa in Mozambico, prima tappa del suo 31° viaggio apostolico internazionale. Dopo la Messa in privato alla nunziatura, il Papa si trasferirà oggi al Palazzo Ponta Vermelha, distante tre chilometri, per il primo discorso pubblico in terra d’Africa, riservato alle autorità e in programma alle 10.15, stessa ora di Roma. Mezz’ora dopo il trasferimento al Pavillon Maxaquene, uno stadio polifunzionale di Maputo che può ospitare fino a 15mila spettatori ed è attualmente utilizzato principalmente per le partite di calcio e per grandi eventi musicali e sociali. È anche sede dello Maxaquene Sports Club, una famosa società polisportiva (pallacanestro, calcio e pallamano), più nota come Maxaca, fondata nel 1929 e vincitrice del maggior numero di titoli, specialmente dopo l’indipendenza del Portogallo, nel 1975. Sarà questo il luogo dell’incontro interreligioso con i giovani, occasione del secondo discorso del Papa, in programma alle 11. Un’ora dopo il trasferimento alla nunziatura apostolica, per il pranzo in privato. Gli impegni pomeridiani di Francesco cominceranno alle 15, con l’incontro in privato, sempre in nunziatura, con la Comunità di Xai-Xai, per “fare il punto” sul gemellaggio tra le diocesi da lui inaugurato quando era vescovo di Buenos Aires. Il Papa, alle 16, si trasferirà poi in auto alla cattedrale dell’Immacolata Concezione, per l’incontro con il clero e il suo terzo e ultimo discorso della giornata, che – come tutti quelli in Madagascar – pronuncerà in lingua portoghese. Alle 17.15, infine, il trasferimento alla Casa Matteo 25, per una visita in privato. L’Opera Matteo 25 è un’iniziativa della nunziatura apostolica in Mozambico in collaborazione con la chiesa locale e circa 20 Congregazioni religiose, per assistere con pasti, servizi igienici e sanitari giovani e bambini di strada. Da oltre un anno, in diverse sedi, un nutrito gruppo di fedeli volontari dell’Opera Matteo 25 percorre ogni sera le strade di Maputo per offrire un pasto caldo e accoglienza a chi è più bisognoso.