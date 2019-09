Papa Francesco: telegramma di cordoglio per la morte del card. Pimiento Rodriguez

Avendo “appreso con dolore” la notizia della morte del card. Josè de Jesùs Pimiento Rodriguez, arcivescovo emerito di Manizales, avvenuta il 3 settembre scorso in Colombia, il Papa – in un telegramma inviato oggi all’arcivescovo della città, mons. Gonzalo Restrepo Restrepo – esprime il suo cordoglio, da estendere ai familiari e ai fedeli della diocesi. Papa Francesco, nel telegramma, definisce il porporato scomparso un “pastore centenario che ha consacrato la sua vita a Dio e alla Chiesa, lavorando instancabilmente per la pace e il bene comune”.