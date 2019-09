Germania: Chiese cristiane, celebrazione ecumenica per la giornata del creato a Heilbronn

Celebrazione ecumenica della giornata del creato domani, 6 settembre, per le Chiese tedesche, con un evento ufficiale che si svolgerà a Heilbronn. Sarà il primo ministro del Baden-Württembergs, Winfried Kretschmann, ad aprirlo, alle ore 13. Nel programma del pomeriggio diverse attività nel parco in cui si tiene l’evento, e alla conclusione una celebrazione ecumenica seguita da un momento conviviale. È dal 2010 che il Gruppo di lavoro delle Chiese cristiane (Ack) organizza la celebrazione ecumenica della Giornata della creazione il primo venerdì di settembre di ogni anno, spiega una nota della Conferenza episcopale tedesca. Il tema di quest’anno è “Sale della terra”, in riferimento “all’invito di Gesù ai suoi discepoli di essere sale della terra”. Del materiale è stato predisposto dall’Ack perché servizi ecumenici possano essere celebrati in tutto il Paese. “Nel giorno del creato, si può vivere in modo rinnovato la visione della fede cristiana sul creato”, ha affermato l’arciprete Radu Constantin Miron, presidente dell’Ack. La giornata offre l’opportunità di “aprire gli occhi, le orecchie e tutti i sensi alla creazione di Dio e quindi tornare sulle tracce dei segreti della vita”.