Economia civile: Aiccon, a Bertinoro esperti a confronto sulla “Prosperità inclusiva”

“Prosperità inclusiva. Aspirazioni e azioni per dar forma al futuro” è il titolo della 19esima edizione delle Giornate di Bertinoro per l’Economia civile, il tradizionale appuntamento di Aiccon, Centro studi dell’Università di Bologna, che si svolgerà l’11 e il 12 ottobre, a Bertinoro (Fc). Due giornate di dibattiti e conversazioni che, attraverso sessioni plenarie, talk e presentazioni di dati e ricerche, proporranno un serrato confronto tra accademici, personalità del Terzo settore, delle istituzioni, giornalisti e studenti con l’obiettivo di riflettere sui nuovi modi di condividere valore e ridisegnare le istituzioni. “Non è accettabile tendere alla prosperità senza chiedersi come la ricchezza venga prodotta viene distribuita – sottolinea Stefano Zamagni, presidente della commissione scientifica di Aiccon -. Al pari non è più accettabile la posizione di coloro che predicano l’inclusività senza preoccuparsi di come generare valore e ben-essere nella nostra società”. Tra gli interventi previsti, quelli di Zamagni, di Leonardo Becchetti, docente all’Università di Roma Tor Vergata; Marco De Ponte, segretario generale di ActionAid; Sergio Gatti, direttore generale di Federcasse e Mauro Magatti, docente all’Università Cattolica del Sacro Cuore.