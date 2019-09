Diocesi: Molfetta, il 22 settembre fedeli in cammino sul primo tratto del percorso dedicato a don Tonino Bello

Un evento, domenica 22 settembre, per promuovere il Cammino dedicato a don Tonino Bello, sostenuto dalla Regione Puglia. A organizzare l’iniziativa è la diocesi di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi, in collaborazione con l’associazione “Il cammino di don Tonino”. L’itinerario collegherà le città di Molfetta e Alessano e accompagnerà credenti e non, che decideranno di percorrerlo a piedi o in bici, alla scoperta della figura di don Tonino Bello e dei paesaggi del territorio. L’evento di domenica 22 settembre è rivolto a quanti vorranno mettersi in cammino e percorrere il primo tratto dell’itinerario, quello da Molfetta alla Comunità C.A.S.A. L’appuntamento è per le 7.15, nella cattedrale di Molfetta, per raggiungere a piedi la Comunità a Ruvo, dove nel pomeriggio seguiranno testimonianze e messa, presieduta dal vescovo di Molfetta, mons. Domenico Cornacchia, fino alla performance musicale “Messa laica per don Tonino” con Michele Lobaccaro, Fabrizio Piepoli, Alessandro Pipino, Rocco Capri Chiumarulo e Giovannangelo De Gennaro, prevista per le 21. Intanto, sarà inaugurata domani, alle 19, nella sala dei templari a Molfetta, la mostra di immagini e icone sul tema “I giovani alla sequela del pensiero profetico di don Tonino”. Sarà visitabile tutti i giorni, dalle 10 alle 13 e dalle 18 alle 21.