Diocesi: Bologna, domani messa in cattedrale con l’arcivescovo Zuppi per ricordare il venerabile don Olinto Marella e il card. Carlo Caffarra

In occasione nel 50° anniversario della morte del venerabile don Olinto Marella e nel 2° anniversario di quello del card. Carlo Caffarra, l’arcivescovo di Bologna, mons. Matteo Maria Zuppi, presiederà domani, venerdì 6 settembre, alle 17.30 nella cattedrale di San Pietro, una celebrazione eucaristica.

Alla vigilia dell’anniversario della morte di don Marella, domani, alle 21 l’arcivescovo presiederà una veglia di riflessione e preghiera, nella chiesa della Sacra Famiglia a San Lazzaro di Savena. “Sarà un’occasione – spiega una nota dell’arcidiocesi – per meditare in particolar modo sulle virtù attorno a cui ha ruotato tutto l’agire di don Marella: fede, speranza e carità”.

Domenica 8 settembre, invece, è in programma la festa annuale della Città dei ragazzi dell’Opera Padre Marella, che prevede una celebrazione eucaristica alle 11 nella chiesa della Sacra Famiglia di San Lazzaro, presieduta da mons. Alberto di Chio, e un pranzo.