Cinema: presentato alla Mostra di Venezia il Religion Today Film Festival 2019 dedicato alla “Missione”

Secondo anno consecutivo alla Mostra del Cinema di Venezia per Religion Today Film Festival, presentato ieri all’Hotel Excelsior del Lido di Venezia. Il tema della XXII edizione sarà quello della “Missione” declinato nell’incontro tra religioni per la valorizzazione delle differenze in una società mutevole e sempre più conflittuale. L’apertura della manifestazione, il 2 ottobre, coinciderà volutamente con l’anniversario dei 150 anni dalla nascita di Mahatma Gandhi, colui che ha fatto della sua stessa vita una missione. L’associazione trentina BiancoNero, nata nel 1997, dà vita per la ventiduesima volta a una manifestazione unica nel suo genere, un Festival del cinema e delle religioni dove diversità, spiritualità e dialogo sono i veri protagonisti: un vero e proprio viaggio nelle differenze. Alcuni numeri della kermesse: 58 film, provenienti da 34 Paesi e selezionati tra più di 1700 iscrizioni; una giuria internazionale di prestigio che rappresenta ben tre continenti. “Abbiamo scelto il tema della Missione perché Papa Francesco ha indetto ottobre come il Mese straordinario missionario – spiega il direttore artistico, Andrea Morghen – e perché in Trentino la missione e il volontariato rivestono un ruolo speciale: una persona su due è attiva nel volontariato e abbiamo un numero altissimo di missionari, circa uno ogni mille abitanti”.

Non solo: “Quest’anno abbiamo deciso di far coincidere l’inizio di Religion Today con l’anniversario dei 150 anni dalla nascita di Mahatma Gandih, proprio perché egli ha consacrato la sua stessa vita alla missione di unificare l’India e liberarla dal dominio coloniale britannico, utilizzando lo strumento della non violenza”, spiega Morghen. Il 2 ottobre, grazie alla collaborazione con il Centro missionario diocesano, saranno presenti all’inaugurazione del Festival le Donne di Fede per la Pace, un gruppo di 8 donne di fedi diversi che collaborano per la pace in Terra Santa e che hanno avuto l’onore, nel 2017, di ricevere proprio a Venezia nelle mani della loro fondatrice, Lia Giovanazzi Beltrami, il Leone d’Oro per la pace.

Le categorie premiate quest’anno saranno quelle di miglior lungometraggio, cortometraggio, documentario, documentario corto e sarà assegnato come ogni anno il premio speciale “Nello spirito della Fede”. Sul sito ufficiale www.religionfilm.com sarà poi possibile vivere giorno per giorno l’atmosfera del Religion Today, con approfondimenti, anteprime delle pellicole, fotografie degli eventi e scoprire sui social network le pagine curate dallo staff di giovani protagonisti in prima fila a raccontare le emozioni del Festival.