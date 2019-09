Card. Etchegaray: diocesi di Bayonne, “si è addormentato nella pace e nella serenità”

Si è “addormentato nella pace e nella serenità”. È quanto fa sapere la diocesi francese di Bayonne, Lescar et Oloron nel dare la notizia “con molta tristezza” della morte ieri, alle 17.30, del card. Roger Etchegaray. Da tempo il cardinale aveva lasciato il Vaticano ed era andato a vivere nel paesino basco di Cambo-les-Bains. “Grande è l’emozione che la notizia della sua scomparsa suscita nella nostra diocesi, nella Chiesa, in Francia e in tutto il mondo”. I funerali saranno celebrati lunedì 9 settembre dal vescovo di Bayonne, mons. Marc Aillet, nella cattedrale Sainte-Marie de Bayonne.