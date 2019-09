Card. Etchegaray: Comece, “ha dato impulso al processo che ha portato alla creazione della Commissione degli episcopati Ue”

(Bruxelles) La Commissione degli episcopati dell’Unione europea (Comece) “piange la scomparsa del card. Roger Etchegaray”. Stamane in un breve messaggio anche l’organismo della Chiesa cattolica presso le istituzioni europee si unisce alle voci che esprimono dolore e cordoglio per la morte del cardinale francese. In particolare la Comece ricorda che Etchegaray “nel 1965, con la sua ‘semplice nota’ sulla collaborazione tra le Conferenze episcopali d’Europa, ha dato un impulso al processo che ha portato alla creazione della Comece nel 1980”. Il riferimento è a un testo scritto da mons. Etchegaray quando era segretario generale aggiunto della Conferenza episcopale francese, nel tempo della conclusione dei lavori del Concilio Vaticano II. Nel testo egli proponeva una “collaborazione pastorale” tra le Conferenze episcopali e ipotizzava la “costituzione di una commissione episcopale composta da un delegato per ogni conferenza”. Dalla “semplice nota” si è poi arrivati alla nascita nel 1971 del Consiglio delle Conferenze episcopali d’Europa (Ccee) e poi della Comece, nel 1980.