Vocazione: Enzo Bianchi, “la propria vita è unica, per questo va vissuta in una forma ‘sensata’”

“Cosa fare della propria vita per non buttarla, per viverla in pienezza, per trovare senso, anzi il senso dei sensi, fino a farne un’opera d’arte?”. È l’interrogativo posto questa mattina da Enzo Bianchi, fondatore della Comunità monastica di Bose, nella sua prolusione al XXVII Convegno ecumenico internazionale di spiritualità ortodossa. Parlando della “chiamata umana”, Bianchi ha spiegato che “la vocazione è ciò che fa l’uomo e lo umanizza, perciò è vocazione umana singolare e universale al contempo, vocazione dalla quale nessuno è escluso, anche se nella propria libertà chiunque si può rifiutare di ascoltarla e di accoglierla”. “Ogni umano, in quanto tale, sente in sé, nelle sue profondità più segrete, nel santuario della sua coscienza accessibile a lui solo, una chiamata, un impulso, un desiderio a uscire da se stesso per essere capace di responsabilità, dunque di rispondere alla chiamata rivoltagli dalla vita. Solo così – ha proseguito – si può cogliere che la propria vita è unica, che non ve ne sarà un’altra a disposizione e che per questo va vissuta in una forma ‘sensata’, una forma che acconsenta alla salvezza”.

Bianchi ha richiamato l’importanza sul fatto che “questa vocazione umana va generata, custodita, temprata e confermata da ogni persona ma anche da quanti sono in relazione con colui o colei che è chiamato a fare della sua vocazione il mestiere di vivere”. “Se invece il vivere è senza vocazione, diventa intollerabile”, ha ammonito, aggiungendo che “se la vocazione non diventa mestiere di vivere, allora si permane in una situazione frammentaria, ‘liquida’, sfilacciata, che non consente un cammino di autentica umanizzazione”. “C’è dunque – ha rilevato – una vocazione umana alla vita, a ‘poter essere’, che deve abitare ogni persona: così nasce la responsabilità verso gli altri e verso il mondo, così si attua la missione che è sempre realizzazione della vocazione, sempre risposta alla chiamata”.