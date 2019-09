Venezuela: domani una messa per il servo di Dio mons. Montes de Oca, morto fucilato dai nazisti in Italia

La Conferenza episcopale venezuelana, in una nota diffusa ieri, comunica che domani, giovedì 5 settembre, nella cattedrale di Valencia sarà celebrata un’eucaristia, presieduta dal card. Baltazar Porras, arcivescovo di Mérida e amministratore apostolico di Caracas, per ricordare il settantacinquesimo anniversario della fucilazione da parte dei nazisti del servo di Dio, mons. Salvador Montes de Oca.

Venerdì 6 settembre, giorno della morte del servo di Dio, alle ore 20, il canale youtube “Cev Tv” della Conferenza episcopale venezuelana trasmetterà il documentario “Pastore di anime” dedicato alla vita di questo vescovo venezuelano, morto prematuramente nella strage nazista della Certosa di Farneta (Lucca), quando si trovava in Italia dopo aver lasciato il suo tormentato incarico episcopale nella diocesi venezuelana di Valencia, per entrare prima nei Sacramentini e poi nell’ordine dei Certosini.