Venezia76: Unicef, tre appuntamenti per i diritti dell’infanzia nel 30° della Convenzione Onu

Unicef Italia è presente alla 76ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia con tre momenti legati alla celebrazione dei 30 della Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, a sottolineare il legame ideale tra mondo del cinema e infanzia. “Il cinema ha la capacità di sollecitare riflessioni più profonde quando racconta l’umanità, immaginando il futuro, riscoprendo il passato, analizzando il presente, tra luci e ombre, tragedie e speranze”, dichiara Francesco Samengo, presidente di Unicef Italia, auspicando che nel 30° della Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, “il cinema, come tutte le arti, continui ad essere espressione di libertà e veicolo di promozione dei diritti dei bambini e degli adolescenti”. Il 5 settembre, alle 12, presso Italian Pavilion Sala Tropicana Conferenze dell’’Hotel Excelsior al Lido, Samengo nominerà la madrina della Mostra, Alessandra Mastronardi, nuova Goodwill Ambassador Unicef Italia. Il giorno successivo, alle 17, presso la Sala degli Stucchi dell’Hotel Excelsior al Lido, verranno consegnati il 31° Leoncino d’Oro Agiscuola e la 40ª “Segnalazione Cinema for Unicef” 2019. I due premi verranno assegnati da una giuria composta da giovani cinefili, provenienti da tutte le regioni d’Italia, selezionati attraverso un concorso che coinvolge i giurati del premio “David Giovani”. La “Segnalazione Cinema for Unicef” viene assegnata al film “che meglio trasmette i valori e gli ideali dell’Unicef, dando voce e volto ai diritti dell’infanzia”. L’anno scorso è stata assegnata al film “What You Gonna Do When The World’s On Fire?” di Roberto Minervini. Tutte le sere, al Palabiennale, durante la programmazione serale dei film, viene trasmesso il video Unicef “Cosa farai tu?” per celebrare i 30 anni della Convenzione, con testimonianze di toccanti storie di resilienza e libertà; bambine che con il loro coraggio hanno avuto la forza di sopravvivere a violenze e ingiustizie.