Venezia76: il programma del 4 settembre. In concorso l’autraliano “Babyteeth” e il cinese “Saturday Fiction”. Premio Bresson alla regista Martel

Oggi, mercoledì 4 settembre, ecco il programma alla 76ª Mostra del Cinema della Biennale di Venezia. Arriva in gara la seconda regista dopo la saudita Haifaa al-Mansour: è l’australiana Shannon Murphy che presenta in concorso “Babyteeth”, suo esordio dietro alla macchina da presa. È la storia dell’adolescente Milla, malata di cancro, che si innamora di Moses, ragazzo dalla vita controversa tra droga e spaccio. Il film è stato mostrato alla stampa e agli addetti ai lavori alle 9, mentre il tappeto rosso è fissato per le 17.

Il secondo film in gara è il cinese “Saturday Fiction” di Lou Ye con protagonista la diva asiatica Gong Li. Il film racconta la Cina durante il secondo conflitto mondiale, tra tensioni belliche e operazioni di spionaggio. Il film viene mostrato alla stampa alle 11.30, mentre l’incontro con il pubblico è previsto alle 19.30.

Fuori concorso c’è poi “Mosul” di Matthew M. Carnahan, racconto della violenza dell’Isis sulla città irachena e il tentativo di ribellione di una squadra di ex poliziotti. È tratto da una storia vera. Nella sezione “Sconfini” passa, inoltre, il documentario “Chiara Ferragni. Unposted” di Elisa Amoruso, sulla vita della nota influencer tra moda e social media.

Al Lido è anche il giorno del premio “Robert Bresson” della Fondazione Ente dello Spettacolo e “Rivista del Cinematografo”, consegnato alla regista argentina Lucrecia Martel, autrice di “La ciénaga”, “La niña santa”, “La mujer sin cabeza” e “Zama”. A Venezia76 Martel è presente come presidente della Giuria internazionale della sezione Concorso. Il premio verrà conferito alle ore 11, nella sala Tropicana dell’Hotel Excelsior, dall’ambasciatore dell’Argentina in Italia Tomàs Ferrari, alla presenza di mons. Davide Milani, presidente della Fondazione Ente dello Spettacolo, e della giornalista Tiziana Ferrario, conduttrice della cerimonia.