Uragano Dorian: Unicef, “impatto devastante su 17.000 bambini e loro famiglie alle Bahamas”

L’Unicef è preoccupato per il devastante impatto dell’uragano Dorian su circa 17.000 bambini e le loro famiglie alle Bahamas. “All’indomani del più potente uragano della storia delle Bahamas – dice l’Unicef -, abbiamo inviato una squadra per valutare rapidamente le necessità umanitarie. Sulla base dei risultati della valutazione dei bisogni di emergenza, siamo pronti a collaborare con l’Agenzia nazionale di coordinamento delle emergenze, le agenzie delle Nazioni Unite e altri partner per fornire aiuti umanitari ai bambini e alle famiglie colpite, con particolare attenzione all’acqua e ai servizi igienico-sanitari”.