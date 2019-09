Papa in Africa: tweet, “riconciliazione fraterna, unica speranza per una pace solida e duratura”

Mentre è in volo per il Mozambico, prima destinazione del suo 31° viaggio apostolico che fino al 10 settembre si articolerà in tre tappe – Mozambico, Madagascar, Maurizio – Papa Francesco questa mattina con un tweet ha invitato ad unirsi alla sua preghiera “perché Dio, Padre di tutti, consolidi in tutta l’Africa, la riconciliazione fraterna, unica speranza per una pace solida e duratura”.

