Papa Francesco: messaggio convegno ecumenico Bose, “essere convincenti testimoni del Vangelo della vita e donare speranza all’umanità”

Papa Francesco “incoraggia ad approfondire i tesori spirituali che accomunano cattolici e ortodossi, per essere convincenti testimoni del Vangelo della vita e donare speranza all’umanità in ricerca di risposte autentiche”. Lo si legge nel telegramma, a firma del segretario di Stato vaticano, card. Pietro Parolin, inviato ad Enzo Bianchi in occasione del XXVII Convegno ecumenico internazionale di spiritualità ortodossa sul tema “Chiamati alla vita in Cristo. Nella chiesa, nel mondo, nel tempo presente” che si è aperto oggi a Bose per iniziativa della Comunità monastica unitamente alle Chiese ortodosse.