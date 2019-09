Nuovo governo: la lista dei ministri dell’esecutivo Conte

(Foto: Francesco Ammendola - Ufficio per la Stampa e la Comunicazione della Presidenza della Repubblica)

Ecco la lista dei ministri che comporranno il Governo guidato dal prof. Giuseppe Conte: Federico D’Incà (ministro per i Rapporti con il Parlamento), Paola Pisano (ministro all’Innovazione tecnologica e la digitalizzazione), Fabiana Dadone (ministro per la Pubblica amministrazione), Francesco Boccia (ministro per gli Affari regionali e le autonomie), Giuseppe Provenzano (ministro per il Sud), Vincenzo Spadafora (ministro per le Politiche giovanili e lo sport), Elena Bonetti (ministro per le Pari opportunità e la famiglia), Enzo Amendola (ministro per gli Affari europei), Luigi Di Maio (ministro per gli Affari esteri e la cooperazione internazionale), Luciana Lamorgese (ministro dell’Interno), Alfonso Bonafede (ministro della Giustizia), Lorenzo Guerini (ministro della Difesa), Roberto Gualtieri (ministro dell’Economia e finanze), Stefano Patuanelli (ministro allo Sviluppo economico), Teresa Bellanova (ministro per le Politiche agricole, alimentari e forestali), Sergio Costa (ministro per l’Ambiente e tutela del territorio e del mare), Paola De Micheli (ministro delle Infrastrutture e trasporti), Nunzia Catalfo (ministro del Lavoro e politiche sociali), Lorenzo Fioramonti (ministro dell’Istruzione, l’università e la ricerca), Dario Franceschini (ministro dei Beni e le attività culturali e turismo), Roberto Speranza (ministro della Salute).

Riccardo Fraccaro viene proposto come sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei ministri.

Il premier Conte e i ministri presteranno giuramento davanti al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, domani mattina, alle 10, nel Salone delle feste al Quirinale.