Nuovo governo: De Palo (Forum Famiglie), “buon lavoro a ministro Bonetti, saremo pungolo sulle cose da fare”

“Auguriamo buon lavoro al ministro Bonetti e a tutto l’esecutivo che sta per nascere. Siamo certi che ce ne sarà bisogno, visto che nei fatti le politiche per la famiglia dei governi degli ultimi dieci anni hanno drammaticamente latitato”: così il presidente nazionale del Forum delle associazioni familiari, Gigi De Palo, nel suo messaggio di augurio al ministro per la Famiglia incaricato, Elena Bonetti. “Come Forum delle associazioni familiari non smetteremo, neppure stavolta, di mettere in campo la nostra azione di sprone e di pungolo nei riguardi delle istituzioni, ricordando tutto ciò che c’è da fare per invertire la rotta dell’inverno demografico e far ripartire la natalità, ridando così slancio all’economia nazionale. Innanzitutto, l’#assegnoXfiglio e le misure necessarie a dare pari opportunità ai disabili, i veri discriminati nel nostro Paese”, conclude De Palo.