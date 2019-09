Nuovo governo: Coldiretti, “buon lavoro al neo ministro Teresa Bellanova. Ora strategica la nomina di un rappresentante italiano all’agricoltura nella Commissione Ue”

“I migliori auguri di buon lavoro all’intero esecutivo guidato da Giuseppe Conte ed in particolare al neo ministro delle Politiche agricole Teresa Bellanova con la quale siamo certi riusciremo a costruire un rapporto di collaborazione e intesa nell’interesse dell’agricoltura italiana e quindi dell’intero Paese”. Lo afferma il presidente della Coldiretti, Ettore Prandini, nel sottolineare che “ora la nomina di un rappresentante italiano all’agricoltura nella Commissione guidata da Ursula von der Leyen deve rappresentate un obiettivo strategico per l’Italia che è il primo Paese dell’Unione per valore aggiunto agricolo ma anche per qualità e sostenibilità delle produzioni”.