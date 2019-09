Istituto Pio XII: Opera San Bernardo, “incontro con il presidente della Regione Veneto Zaia la prossima settimana”

L’Opera diocesana San Bernardo degli Uberti “accoglie con favore le chiarificazioni e le aperture date dal presidente della Regione Veneto Luca Zaia, con il quale avrà un incontro diretto la settimana prossima, nella prospettiva di valutare la sostenibilità del prosieguo dell’attività sanitaria dell’Istituto Pio XII di Misurina. Attività che, come ha affermato lo stesso presidente Zaia, necessita, a partire dal Veneto, di una agevole procedura di accesso delle famiglie con bambini affetti da asma e altre patologie respiratorie, e richiede pure la presentazione alle altre Regioni italiane del servizio unico offerto dall’ Istituto Pio XII, garantendone l’accesso ai piccoli pazienti che ne abbisognano”. È quanto si legge in un comunicato diffuso oggi dall’Opera San Bernardo degli Uberti che gestisce il Centro per la cura di bimbi asmatici a Misurina, in provincia di Belluno.