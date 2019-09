Educazione: Todi, il 7 e 8 settembre un convegno per “fare il punto” su giovani, famiglia e scuola

Dall’abuso di sostanze alla pornografia, dalla dipendenza da Internet al fenomeno dei cosiddetti Hikikomori – i giovani che si autorecludono fuori dalla vita reale e di cui in Italia si contano ormai più di centomila casi -, dal gioco d’azzardo alle diverse forme di devianza. Sono alcuni temi al centro del convegno “Educare per il domani. Il punto su giovani, famiglia e scuola in Italia”, in programma a Todi il 7 e l’8 settembre per iniziativa dell’associazione Articolo 26, in collaborazione con il Comune di Todi con il patrocinio del Senato e della Camera dei Deputati e dell’Ufficio scolastico per l’Umbria. Un incontro nazionale di formazione rivolto a genitori, educatori e operatori della scuola, al quale parteciperanno specialisti, famiglie, rappresentanti delle istituzioni ed esperti di politiche scolastiche provenienti da tutta Italia “non solo per un’analisi a tutto tondo dei fenomeni e delle loro cause sociali e familiari, ma per offrire strumenti concreti a genitori ed insegnanti che devono aiutare adolescenti sempre più fragili, tramite un’alleanza tra scuola e famiglia”, precisano gli organizzatori in una nota. Protagonista sarà anche il grande cinema come strumento di prevenzione dalle dipendenze, con l’anteprima nazionale del film “Una canzone per mio padre” di Andrew e John Erwin.

“Nonostante la sua diffusione, il fenomeno è tuttavia ancora poco conosciuto e coloro che ne soffrono si sentono spesso soli e incompresi nel proprio disagio”, spiega Marco Crepaldi, presidente e fondatore dell’associazione nazionale Hikikomori Italia, che dal 2017 ha come scopo quello di sensibilizzare sul tema dell’isolamento sociale volontario e supportare tutti coloro che ne soffrono, direttamente o indirettamente, come nel caso delle famiglie. Nel corso dell’evento di Todi, verranno presentati anche alcuni risultati della ricerca “Venduti ai minori”, che indaga sull’offerta di prodotti vietati ai ragazzi sotto i 18 anni, condotta – per conto del Movimento genitori italiani (Moige) – dal team del professor Tonino Cantelmi, docente di Cyberpsicologia all’Università Europea di Roma. Il campione è composto da circa 1.400 ragazzi, di età compresa tra gli 11 e i 17 anni delle scuole medie e superiori, provenienti da varie regioni d’Italia. “Il quadro che ne esce – spiega Cantelmi – è sconcertante ed evidenzia la diffusa deresponsabilizzazione dei rivenditori di questi prodotti nocivi per i più giovani, che ogni giorno vengono offerti ai minori nell’indifferenza generale degli adulti e nella latitanza delle autorità deputate ai controlli di legge”.

Articolo 26 è un’associazione no-profit composta da genitori ed educatori che promuove la funzione formativa della famiglia e della scuola, sostiene i genitori e docenti nei loro compiti educativi, in funzione della continuità educativa scuola famiglia, operando nel rispetto dei valori della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e del fanciullo e della Costituzione italiana. Svolge attività di formazione e informazione sul territorio nazionale, attraverso un numero crescente di sedi locali.