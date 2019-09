Diocesi: Teggiano-Policastro, dal 6 settembre gli Esercizi spirituali per le famiglie “Ripartiamo dalla Parola per annunciare la Carità”

Dal 6 all’8 settembre si terranno gli Esercizi spirituali per le famiglie della diocesi di Teggiano-Policastro, con il vescovo mons. Antonio De Luca. Gli Esercizi, che si terranno presso l’Hotel La Perla di Villammare, avranno per tema: “Ripartiamo dalla Parola per annunciare la Carità”.

“Il percorso pastorale della nostra Chiesa diocesana – spiega una nota della diocesi – si apre alla riflessione sulla virtù teologale della carità. È una sfida quella che ci resta da affrontare, rinvigorire l’annuncio evangelico della verità più profonda: l’amore. Non si tratta di un generico annuncio filantropico ma della riscoperta di un volto, di una voce, di una relazione, quella di Dio che è l’amore!”.

Tale riscoperta, chiarisce la nota, “può avvenire attraverso l’ascolto della sua Parola letta, meditata e pregata, unica fonte di ogni autentica spiritualità. Finché le comunità, i gruppi, le associazioni non avranno questa sete della parola di Dio, vi saranno solo deboli sforzi di essere veramente cristiani”. Così, conclude la nota, “la famiglia, comunità di amore ed alleanza sponsale che riproduce la fedeltà di Cristo e la Chiesa, ripartendo dalla Parola di Dio, trova forza per rispondere all’appello del Vangelo della carità per una rinnovata missione educativa nella storia dell’umanità”.