Diocesi: Perugia, 25° anniversario di ordinazione episcopale card. Bassetti. “Alla luce del sorriso di Maria è legata la mia vita”

(Foto Siciliani-Gennari/SIR)

La comunità diocesana di Perugia-Città della Pieve ricorderà, domenica 8 settembre, il 25° anniversario di ordinazione episcopale dell’arcivescovo, il card. Gualtiero Bassetti, avvenuta l’8 settembre 1994 nella basilica di San Lorenzo, a Firenze. Per l’occasione, alle 18, in cattedrale, sarà celebrata una messa solenne con i vescovi umbri e toscani. Il porporato, nel suo invito rivolto a tutti i sacerdoti, diaconi, religiosi, religiose e fedeli laici dell’arcidiocesi, scrive: “Sono stati anni di impegno, di prove, ma anche di gioie e soddisfazioni. Ho camminato al fianco di tanti sacerdoti e ho consacrato molti giovani come presbiteri e non pochi presbiteri come vescovi. Ho seguito diversi religiosi e religiose nella ricerca della loro vocazione, così come tanti seminaristi. Ho cercato di essere vicino ai fedeli laici”. Dal cardinale una preghiera di ringraziamento per tre pontefici: san Giovanni Paolo II, che “mi ha fatto il dono dell’episcopato nel 1994”; Benedetto XVI, che “mi ha elevato ad arcivescovo metropolita di Perugia-Città della Pieve”; Papa Francesco, che “ha voluto crearmi cardinale e affidarmi la guida della Conferenza episcopale italiana”. Domenica prossima, l’invito a pregare assieme il Signore, cui “è da sempre affidata la mia vita”. “Invocheremo anche l’intercessione della Beata Vergine Maria, la dolcissima madre di Gesù e madre nostra. Alla luce del suo sorriso è legata la mia vita sacerdotale e di vescovo”. Nel 2019 ricorre, oltre al 25° di ordinazione episcopale del card. Bassetti, anche il 10° anniversario della sua nomina ad arcivescovo di Perugia-Città della Pieve, avvenuta il 16 luglio 2009. Ricorrenza che sarà ricordata il prossimo 4 ottobre, festa di san Francesco d’Assisi, patrono d’Italia, giorno in cui dieci anni fa il presule toscano ha fatto ufficialmente ingresso nell’arcidiocesi umbra. Questo 10° anniversario sarà festeggiato con il concerto del Coro della diocesi di Roma, diretto dal maestro mons. Marco Frisina, in programma nella cattedrale di Perugia.