Diocesi: Padova, al via la terza edizione della rassegna “In principio”

Prenderà il via sabato 7 settembre, a Padova, la terza edizione di “In principio”, rassegna di musica sacra, promossa dall’Ufficio per la liturgia della diocesi di Padova, con il patrocinio del comune di Padova e la media partnership del settimanale diocesano “La Difesa del popolo”. Fino al 19 settembre verrà proposto un percorso di ascolto e spiritualità articolato in tre appuntamenti musicali, con un particolare approfondimento sulla vita di Maria. Anche quest’anno la rassegna si aprirà con la messa in ricordo dei musicisti e di tutti gli artisti padovani defunti: l’appuntamento è per sabato 7 settembre alle 18.30 nella chiesa di S. Benedetto con l’esecuzione della Messa n. 2 in mi minore per doppio coro e strumenti a fiato di Anton Bruckner. Ci sarà, poi, la prima esecuzione italiana della versione integrale dei “Sechs Lieder aus Das Marienleben” (Sei canti su La vita di Maria), in programma giovedì 12 settembre, alle 20.45, nella chiesa di S. Maria dei Servi. L’appuntamento conclusivo, giovedì 19 settembre alle 20.45, intende celebrare il recente restauro dell’organo della chiesa di S. Benedetto, costruito nel 1956 dalla ditta F.lli Ruffatti, riqualificato, su progetto del maestro Francesco Finotti, dalla ditta di Alessio Lucato negli anni 2018-2019. In questo contesto verrà presentata una novità assoluta del compositore Marco Uvietta (1963), Sequentia per organo, registrante e orchestra d’archi, accanto al Concerto per organo e orchestra d’archi in do maggiore XVIII:10 di Joseph Haydn e di quattro Sonate da chiesa per organo e archi di Wolfgang Amadeus Mozart e di Arcangelo Corelli. Tutti e tre i concerti sono a ingresso libero.