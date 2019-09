Colombia: morto a 100 anni il card. Jesús Pimiento Rodríguez

È morto ieri pomeriggio all’età di 100 anni il card. Jesús Pimiento Rodríguez, vescovo emerito di Manizales. Il decesso è avvenuto nella casa San José, a Floridablanca, nell’area metropolitana di Bucaramanga, capoluogo del Santander, dipartimento nel quale il porporato era nato, nel municipio di Zapatoca.

In una breve nota la Conferenza episcopale colombiana “eleva preghiere per lui e dà lode a Dio per la sua testimonianza vocazionale e la lunga vita”. I vescovi “esprimono il loro saluto fraterno e le condoglianze alla famiglia del cardinale e all’arcidiocesi di Bucaramanga”.

Jesús Pimiento Rodríguez, nato il 18 febbraio del 1919, era stato ordinato sacerdote nel 1941 e vescovo nel 1955. Nel 2015 è stato creato cardinale da Papa Francesco e, impossibilitato per motivi di salute a viaggiare fino a Roma, aveva ricevuto le insegne cardinalizie dall’arcivescovo di Bogotá, il card. Rubén Salazar Gómez.