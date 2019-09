Terra Santa: da oggi al 4 ottobre visita del card. Sandri per gli 800 anni di presenza francescana

La Congregazione per le Chiese Orientali informa che il prefetto cardinale Leonardo Sandri si recherà in Terra Santa dal 30 settembre al 4 ottobre. La visita, si legge in una nota, si svolge con il coordinamento della Delegazione apostolica di Gerusalemme ed avviene in occasione dell’invito della Custodia di Terra Santa che in questi giorni celebra gli 800 anni del Pellegrinaggio di pace di San Francesco in Terra Santa, attraverso un convegno ed alcuni momenti commemorativi . In particolare il prefetto del Dicastero Orientale interverrà nella mattina del 2 ottobre, farà l’Ingresso Solenne al Santo Sepolcro nel pomeriggio, e parteciperà all’incontro con il Gran Muftì presso la Moschea Al-Aqsa la mattina del 3. Venerdì 4 ottobre, presso la Chiesa di San Salvatore, presiederà il pontificale nella solennità di san Francesco, fondatore dell’Ordine. Sono previsti diversi incontri con alcune realtà del quartiere cristiano della Città Vecchia, in particolare la comunità greco-melkita, maronita, la scuola dei Fratelli Lasalliani, la Pontifical Mission, la scuola Saint Joseph, e il Christian Media Center. Le celebrazioni saranno presso alcuni santuari gerosolimitani, e nell’Istituto delle Suore Vincenziane di Ein Karem. Previste infine alcune visite al santuario di Nostra Signora dei Valori in Tel Aviv e l’incontro con gli operatori della pastorale dei migranti del Vicariato di San Giacomo a Gerusalemme, e un sopralluogo al convento al Sito del Battesimo al Giordano, riaperto. “A tutti – termina la nota – il cardinale porterà il saluto affettuoso colmo di condivisione e la benedizione di Papa Francesco”.