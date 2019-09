Somalia: attacco contro un convoglio militare italiano a Mogadiscio. Guerini (min. Difesa), “a tutto il personale sostegno e vicinanza”

“Questa mattina un’esplosione ha coinvolto, senza causare feriti, due VTLM Lince appartenenti a un convoglio di 3 mezzi italiani impegnati in Somalia. A tutto il personale italiano, che opera nell’ambito della missione europea, il mio sostegno e la mia vicinanza”. Così il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, in un tweet, pubblicato pochi minuti fa, riguardante l’attacco, per fortuna senza conseguenze per i militari italiani, avvenuto questa mattina nella capitale somala.

