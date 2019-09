Somalia: attacco contro un convoglio militare italiano a Mogadiscio. Difesa, “al momento non si registrano conseguenze”

“Questa mattina a Mogadiscio, due VTLM Lince italiani sono stati investiti da una esplosione al rientro da un addestramento con le forze di sicurezza somale. Al momento non si registrano conseguenze per il personale italiano”. Così il ministero della Difesa in un tweet, pubblicato pochi istanti fa, riguardante l’attacco terroristico subito dai militari italiani questa mattina nella capitale della Somalia.

