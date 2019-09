Il 30 settembre si apre in Camerun “un incontro di dialogo nazionale per la ricerca di una soluzione alla difficile crisi che da anni affligge il Paese” e “sentendomi vicino alle sofferenze e alle speranze dell’amato popolo camerunese, invito tutti a pregare perché tale dialogo possa essere fruttuoso e condurre a soluzioni di pace giuste e durature, a beneficio di tutti”. Lo ha detto ieri il Papa prima della recita dell’Angelus in pazza San Pietro.