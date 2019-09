Incendio a Lesbo: Comunità di Sant’Egidio, “l’Europa si faccia carico di questa situazione inaccettabile nelle isole greche”

“Dopo l’incendio in cui hanno perso la vita una donna e un bambino sarebbe colpevole per l’Unione europea restare indifferente: dai poco più di 3.000 previsti sopravvivono, in condizioni precarie, fra tende e container, oltre 12mila persone”. Lo afferma oggi la Comunità di Sant’Egidio, a proposito dell’incendio di ieri nel campo di Moira nell’isola di Lesbo, probabilmente a causa di un corto circuito. La Comunità di Sant’Egidio esprime il suo dolore e lancia un appello all’Europa “perché si affronti con urgenza la situazione dei profughi residenti a Lesbos, Samos e altre isole greche. A Lesbos, dai poco più di 3.000 profughi previsti nel campo ufficiale di Moria si è ormai arrivati a oltre 12mila persone, sistemate in condizioni precarie (per lo più sotto tende o dentro container)”. La Comunità, che quest’estate è stata presente nell’isola portando avanti attività di sostegno (con corsi di lingua, mense e attività varie, in particolare per i giovani), chiede a tutti di “non dimenticare questo popolo di profughi, composto per lo più da bambini e giovani, fuggiti con le loro famiglie da guerre o situazioni insostenibili (molti sono gli afghani e i siriani)”. Sant’Egidio chiede che “l’Unione europea si faccia carico di questa situazione inaccettabile e proceda a un rapido ricollocamento delle persone, finora costrette a lunghissime attese per ottenere lo status di rifugiato”.