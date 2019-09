Giornata migrante e rifugiato: consegnati a Papa Francesco il Rapporto Immigrazione e la coperta termica simbolo della campagna “Io accolgo”

Ieri mattina in piazza San Pietro un rappresentante della Fondazione Migrantes e uno della Caritas italiana hanno consegnato a Papa Francesco il XXVIII Rapporto annuale sull’immigrazione, dal titolo “Non si tratta solo di migranti”, e la coperta termica dorata, simbolo della campagna “Io accolgo” di cui le due organizzazioni della Cei sono tra i promotori.

Molte le coperte dorate di “Io accolgo” presenti ieri mattina durante la messa celebrata dal Papa per la 105ª Giornata del migrante e del rifugiato. La campagna “Io accolgo”, promossa dalle principali organizzazioni sociali italiane e internazionali, è nata per dare visibilità a tutte quelle esperienze diffuse di solidarietà che caratterizzano il nostro Paese: dalle famiglie che ospitano stranieri che non hanno più un ricovero alle associazioni che organizzano corridoi umanitari, dai tanti sportelli di consulenza legale agli ambulatori in cui ricevere assistenza sanitaria gratuita, a chi coopera a livello internazionale nei paesi di origine e transito dei migranti, ai tanti progetti di inclusione scolastica e formativa. Centinaia di esperienze diverse che la Campagna vuole mettere in rete, perché vengano condivise, se ne dia notizia e l’opinione pubblica ne prenda consapevolezza.