Giardino dei Giusti: Milano, 6 ottobre testimonianza della senatrice Liliana Segre e inaugurazione del nuovo Giardino

Domenica 6 ottobre, dalle 10.30 alle 20.30, sarà inaugurato il nuovo Giardino dei Giusti di tutto il mondo di Milano nel Parco del Monte Stella, dopo i lavori di riqualificazione. L’evento, promosso dall’Associazione Giardino dei Giusti di Milano, vedrà la testimonianza della senatrice a vita Liliana Segre, sopravvissuta all’Olocausto e attiva testimone della Shoah italiana che parteciperà al taglio del nastro inaugurale insieme alle autorità cittadine, a Gabriele Nissim (Presidente Gariwo), Giorgio Mortara (Vicepresidente Ucei) e Marco Rasconi (Commissione centrale di beneficenza della Fondazione Cariplo). In programma concerti, reading, dibattiti, laboratori per i bambini e visite guidate per presentare uno spazio per attività educative e culturali aperto alla città. Hanno confermato la loro presenza mons. Mario Delpini, Arcivescovo di Milano, e l’ex Sindaco di Milano Giuliano Pisapia. Con loro anche il Rabbino Capo di Milano Alfonso Arbib e, in rappresentanza del Coreis, il Vice presidente Yusuf Abd al-Hakim Carrara e il Responsabile per il dialogo interreligioso Abd al-Ghafur Masotti. Ara Khatchadourian, maratoneta noto per aver portato un messaggio di dialogo e tolleranza fra i popoli in Europa e in Medio Oriente, pianterà una bandiera della pace all’interno del Giardino. “Il Giardino dei Giusti di Milano, capofila degli oltre cento Giardini nati in Italia, in Europa e in Medio Oriente non è un memoriale, ma un luogo che lega il passato al presente e invita a riflettere sulla storia per affrontare le sfide del nostro tempo” ha detto Gabriele Nissim. “Il nostro intento è fare del Giardino dei Giusti un luogo di incontro tra le religioni e tra le diverse comunità etniche e sociali: una sorta di tempio civico al servizio della città”.