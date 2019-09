Disabilità: Falabella (Fish), “inserire nel Def impegni economici per l’inclusione delle persone con disabilità”

“Una forte attenzione agli impegni economici che possono essere determinanti per la reale inclusione delle persone con disabilità. Ogni scelta successiva ha necessità di risorse adeguate e congruenti, non occasionali né perennemente sperimentali”: è l’auspicio di Vincenzo Falabella, presidente della Federazione italiana per il superamento dell’handicap, a proposito della predisposizione del Def, il Documento di economia e finanza, importante per la prossima legge di bilancio e le strategie economiche (spese, investimenti, gestione del deficit dei prossimi anni). La Fish richiama l’attenzione su alcune voci di spesa che dovrebbero essere previste già da ora: “È necessario prevedere un aumento progressivo del Fondo per la non autosufficienza per garantire davvero livelli essenziali. Attualmente il Fondo (insufficiente) è fermo a 550 milioni. Aumentarne decisamente l’importo consentirebbe di scorporarne una quota adeguata da destinare alla realizzazione dei progetti di vita indipendente uscendo dallo sperimentalismo in cui oggi versano”. “Sul fronte dell’occupazione, oltre al rafforzamento dell’obbligo delle pubbliche amministrazioni di assumere persone con disabilità – prosegue Fabella -, va precisato il rafforzamento degli incentivi alle aziende private per queste finalità”. Viene poi una stabilizzazione delle destinazioni finanziarie ai Comuni finalizzate ai servizi di supporto all’inclusione scolastica di loro competenza: il trasporto, gli assistenti all’autonomia e alla comunicazione, l’assistenza igienica personale. “Vi sono poi – conclude il presidente della Fish – alcune misure che, dopo una conclusa fase di rodaggio, meritano un maggiore impegno di risorse: quelle necessarie per garantire nei Lea la fornitura delle nuove tecnologie; quelle a favore dei servizi per il sostegno all’abitare in autonomia, in particolare nel ‘dopo di noi’, ed infine, nella speranza di una imminente approvazione della specifica norma, quelle per il fondo per i caregiver familiari”.