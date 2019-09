Diocesi: Vercelli, morto questa mattina l’arcivescovo emerito Enrico Masseroni

Alle 9.05 di questa mattina è morto padre Enrico Masseroni, arcivescovo emerito di Vercelli. A dare l’annuncio mons. Marco Arnolfo, suo successore come arcivescovo della diocesi eusebiana. Le condizioni di mosn. Masseroni, ricoverato nella Casa di Cura – Crrf “Mons. Luigi Novarese”, presso il santuario del Trompone in Moncrivello (Vc), si erano aggravate nelle ultime settimane.

“L’arcidiocesi – si legge in una nota – invita tutti i fedeli in Cristo e gli uomini di buona volontà ad unirsi nella preghiera e nel ricordo, con i sentimenti di gratitudine ispirati dalla riconoscenza per quanto padre Enrico ha operato a vantaggio della Chiesa locale e dell’intera comunità civile eusebiana nel periodo del suo fecondo ministero di Successore degli Apostoli, tanto nell’impegno attivo di zelante, intelligente e premuroso Pastore al servizio del gregge affidato alle sue cure, quanto negli anni successivi del silenzio e della preghiera, in particolare per le vocazioni”.