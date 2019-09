Diocesi: mons. Ruzza (ausiliare Roma) al Cor, “l’oratorio è luogo di diaconia e di ascolto”

“Siete invitati a vivere una diaconia che sappia ascoltare, donando il proprio cuore all’educando, ponendo attenzione e cura all’annuncio evangelico, comunicando una vita spirituale ad altissima temperatura”. Questo l’appello appassionato di mons. Gianrico Ruzza, vescovo ausiliare di Roma per il settore Sud, ai partecipanti al seminario di Pastorale oratoriana organizzato dal Centro oratori romani per l’apertura del nuovo anno sul tema “Dalla parte dei bambini. L’oratorio in ascolto dei piccoli della città”.

“Il vostro essere animatori in oratorio non è un volontariato, che pure è cosa buona – ha sottolineato il vescovo – ma un servizio, un ministero ecclesiale che vi viene consegnato dai vostri parroci e pastori quali educatori e testimoni che esercitano un ministero che incide nel cuore dei ragazzi a cui siete mandati”. “Papa Francesco – ha ricordato mons. Ruzza – ci ha chiesto di vivere l’ascolto del mondo in cui viviamo. In diocesi ci è stato chiesto un cambio di passo nelle attività e nel nostro atteggiamento”. “La sfida – ha osservato il vescovo ausiliare – è impegnativa e noi dobbiamo porci in ascolto dei bambini, farci provocare da loro creando spazi di ascolto. La prima provocazione viene dal Vangelo che ci chiede di ‘diventare come bambini’, di porli al centro, di ascoltarli. Se non li ascoltiamo non ascoltiamo nemmeno il Maestro”. Ruzza ha invitato i presenti, a prendere a modello la Vergine Maria che ha custodito tutto quanto ascoltava nel suo cuore. “Per ascoltare dobbiamo fare spazio dentro di noi a coloro che abbiamo davanti, ai bambini. È necessario fare un lavoro di ascesi, vivere un ascolto ricettivo accogliendo i doni che l’altro sa offrirci”. Il vescovo ha tenuto a sottolineare che l’oratorio non deve rappresentare una ‘stazione di servizio’, un erogatore di comodità per i genitori che vi sistemano i figli, ma un luogo dove le giovani generazioni possano percepire il grande amore gratuito del Padre attraverso la vita, le parole e le attitudini dell’educatore.