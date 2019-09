Diocesi: Molfetta, una fiaccolata apre domani il Mese missionario straordinario

Con una fiaccolata animata da canti, preghiere e testimonianze missionarie si aprirà domani, nella diocesi di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi, il Mese missionario straordinario sul tema “Battezzati e inviati”.

La marcia di domani, con ritrovo alle 19.45 presso la parrocchia S. Famiglia di Molfetta, è il primo degli appuntamenti organizzati dal Centro missionario diocesano.

Per le serata di martedì 8, 11 e 16 ottobre (con inizio alle 19.30) è in programma la presentazione del nuovo libro “Matti per Dio” del missionario diocesano fidei donum don Paolo Malerba che si terrà, rispettivamente, presso le parrocchie Santa Maria di Sovereto a Terlizzi, San Domenico a Molfetta e San Giacomo a Ruvo di Puglia.

Domenica 20 ottobre, una santa messa verrà celebrata alle 10.30 a Ruvo di Puglia, presso la Parrocchia San Giacomo Apostolo, in occasione della Giornata missionaria mondiale. Venerdì 25 ottobre, invece, la fraternità di Casa Betania a Terlizzi ospiterà dalle 19 la recita del rosario missionario per i bambini.